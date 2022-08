Carla Perez é criticada após postar foto com o Caetano Veloso de cueca

Depois da publicação, a apresentadora ainda mandou um recado aos críticos e relembrou a ocasião do registro

No último domingo (7), Carla Perez fez uma postagem no Instagram para prestar uma homenagem a Caetano Veloso, que completou 80 anos de vida. Na rede social, a apresentadora acabou sendo criticada por compartilhar uma foto na qual o cantor aparece só de cueca.

“80 anos do nosso amado Caetano Veloso. Lógico que passaríamos aqui para desejar um feliz aniversário, saúde, paz, felicidades e muita harmonia. PS. Atualizar nossa foto com ele precisa”, escreveu Carla na legenda do post, que também apareceu ao lado do marido, Xanddy.

Na sequência, alguns internautas reagiram o clique de forma negativa: “Aff, que visão do inferno”, comentou uma internauta. “O cara de cueca, tudo tem limite…”, opinou outro.

Com a repercussão da postagem, Carla Perez rebateu. “Essa foto foi feita em 2015 no Montreux Jazz Festival, na Suíça. Na ocasião, fomos visitar Caetano no camarim, descontraído e bem-humorado, ele nos recebeu assim, com o jeito Caetano ser e amado o momento extrovertido. A foto foi registrada e postada primeiro por Paulinha”, explicou.

“Não consigo entender alguns comentários de espanto ou negativos, aqui. Me questiono se a reação dos ‘falsos moralistas’ seria a mesma, caso fosse um homem saradão de cueca ou uma novinha com roupas íntimas?! Fica aí a reflexão, beleza? Ah, e não, não temos outra foto com ele, temos realmente que atualizar”, completou.