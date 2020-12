Cardi B é criticada por querer bolsa de R$ 450 mil e rebate: “Eu posso”

PUBLICIDADE

Cardi B rebateu diversos comentários após ser criticada por querer comprar bolsa de carca de R$ 450 mil. Alguns seguidores não gostaram da atitude e alertaram a cantora para as dificuldades que muitas pessoas estão passando durante a pandemia.

A rapper então passou a responder várias críticas com capturas de telas de notícias falando sobre quantias que ela doou no último ano relacionadas ou não ao coronavírus e pontuou que doou “mais de 1 milhão de dólares para fãs por meio de aplicativos dois meses atrás”.

A discussão entre Cardi e os internautas durou por muitas horas, com Cardi rebatendo diferentes tipos de críticas. Em outra postagem, afirmou: “Eu também tenho sete tios e três tias do lado do meu pai, nove tias e três tios do lado da minha mãe, um monte de primos que tive que ajudar por causa da pandemia. Se eu quiser gastar, eu posso, sem vocês pedindo por esmola como se eu e meu marido não ajudássemos”.