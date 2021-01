Cantor Filipe Ret é detido com drogas

PUBLICIDADE

Felipe Ret foi preso nesta quinta-feira, 21, em uma operação da Polícia Rodoviária na Via Lagos, rodovia no Estado do Rio de Janeiro, por porte de drogas.

O rapper estava a caminho de Búzios e tinha em seu carro de luxo uma pequena quantidade de maconha. Ret foi conduzido à 119DP, em Rio Bonito, para registro de ocorrência. As informações são do portal RLago Notícias, um jornal local. Segundo eles, o cantor confessou que o pacote de maconha era para uso próprio. A quantidade exata que ele estava portando não foi revelada.

No Twitter “Prenderam Felipe Ret” foi um dos assuntos mais comentados na manhã desta sexta-feira, 22. Os internautas se revoltaram com a prisão e ironizaram a apreensão “quase acabaram com o tráfico”.

Material apreendido no carro do Filipe Ret, um Audi Q3. Quase acabaram com o tráfico dps dessa operação….. pic.twitter.com/8KFo2hqSRT — RAP TV | #PremioRapTV (@Raptvbr) January 22, 2021

Filipe Ret foi detido na Via Lagos, na altura de Rio Bonito, durante uma operação da Polícia Rodoviária. Foi apreendida uma pequena quantidade de maconha e o cantor foi encaminhado à 119DP para registrar a ocorrência. Em breve mais informações. — RAP TV | #PremioRapTV (@Raptvbr) January 22, 2021