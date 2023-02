Caio Castro publica mensagem misteriosa com número eleitoral de Bolsonaro

A publicação intrigou os seguidores, que querem saber o que o ator quis dizer ou se ele assumirá um possível apoio ao ex-presidente

São Paulo – SP

Caio Castro, 34, atiçou a curiosidade dos seguidores, na noite de segunda-feira (14), quando postou uma mensagem enigmática. Nos últimos dias, notícias apontaram que o ator promoveu um jantar com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Flórida, onde o político está depois de deixar a Presidência um dia antes do fim do mandato, no ano passado.

Junto com o número 22, registro eleitoral do partido de Bolsonaro, Caio escreveu: ” apesar de não ser muito de responder coisas sobre mim aqui no Insta… ok, amanhã eu posto e conto qual é a verdade. Porque agora já está tarde #22.”

A publicação intrigou os seguidores, que querem saber o que o ator quis dizer com a frase -ou se ele assumirá um possível apoio ao ex-presidente.