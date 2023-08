Bruna Marquezine viraliza explicando expressão popular brasileira aos gringos

A atriz participou de um quadro do canal First We Feast em que prova e explica o que são alguns alimentos típicos do Brasil

Um vídeo em que Bruna Marquezine explica uma expressão popular brasileira aos gringos tem viralizado nas redes sociais desde que foi divulgado na última terça-feira, 15. A atriz participou de um quadro do canal First We Feast em que prova e explica o que são alguns alimentos típicos do Brasil, como paçoca, pão de queijo, açaí e guaraná. Em determinado momento, um produtor pergunta: "Tem alguma expressão ou gíria específica do Brasil que você acha que todos deveriam saber?". "Só consigo pensar nas que tem palavrão agora. Tem uma que é 'cair o c*'… não acredito que estou dizendo isso. Tem uma é 'cair o c* da b*'", responde Bruna sem conseguir conter a risada A atriz então traduz a expressão para o inglês e explica: "Quando uma coisa é surpreendente, ou você sente é até demais, você diz isso". Depois, ela volta a dar risada e pede desculpas aos produtores. Assista ao momento, a partir de 4:24 do vídeo (é possível ativar as legendas automáticas nas configurações) aqui Bruna Marquezine estrela o filme Besouro Azul, sobre o novo super-herói da DC, ao lado do ator Xolo Maridueña. O longa chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 17 de agosto. Por conta da greve dos atores e roteiristas de Hollywood, a atriz e o restante do elenco não estão autorizados a dar entrevistas e promover o filme. O vídeo em questão foi gravado antes do início da paralisação. Estadão Conteúdo