Filho de Carla Perez exibe shape do verão e ela comenta: “Bota a roupa”

A dançarina não deixou de comentar no vídeo biscoiteiro do seu filho, Victor, que exibiu o seu corpo nas redes sociais

Mãe é mãe, e é preciso respeitar hoje e sempre! Carla Perez não deixou de conferir as redes sociais do seu filho, Victor, e se deparou com um vídeo do rapaz exibindo os seus músculos na web. A dançarina aproveitou para pedir que o filho colocasse roupa, como um chega pra lá para o biscoito que ele merece.

“Oxe! Bota a roupa, meu filho”, escreveu Carla com um emoji de carinha brava.

Os fãs não deixaram de comentar: “Sogra de muitas”, disse um fã. “Faça isso não, estou estudando sobre o corpo humano”, escreveu outro. “Estamos vendo o resultado daqueles nove meses”, brincou mais um.