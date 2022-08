Bruna Marquezine surge com ator de ‘Besouro Azul’ e fãs torcem por affair

A vinda do ator para o Brasil foi descoberta por fãs da atriz, que o notaram nas redes sociais e logo falaram sobre o possível affair

A atriz Bruna Marquezine, 26, trouxe seu par romântico no filme “Besouro Azul”, da DC Comics, para o Brasil e fãs já estão apontando um novo romance na vida da artista. Ela levou o ator Xolo Mariudeña, 21, na festa de Sasha Meneghel, que recentemente completou 24 anos.

A vinda do ator para o Brasil foi descoberta por fãs da atriz, que o notaram nos Stories e também perceberam que ele passou a seguir Sasha e seu marido, o cantor João Figueiredo, no Instagram. No Twitter, fãs e internautas comentaram o possível affair.

“Se o Xolo e a Bruna estiverem namorando, eu vou a óbito de tanta felicidade”, escreveu um. “Eita que eu cantei essa do Xolo e Bruna Marquezine desde quando anunciaram besouro azul, eles combinam tanto. Torcendo muito para dar certo, Bru merece”, desejou uma segunda.

Mariudeña nasceu nos Estados Unidos e tem família mexicana. Ele trabalha como ator desde os 10 anos, e já esteve em produções como “Cobra Kai” (2018, Netflix) e “Parenthood” (2010-2015). Em 2018, ele namorou com a atriz Hannah Kepple, nos bastidores da série da Netflix.

Além de ator, ele também atua como streamer de jogos na plataforma Twitch, e é dono do canal Xolo Crunch. Ele possui cerca de 3 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.