Bruna Marquezine pede ‘surubão 2.0’ com Gagliasso e ganha resposta inusitada de Ewbank

Após a Netflix anunciar sua nova produção, a série “Maldivas”, com Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezes, Klebber Toledo, entre outros nomes de peso, nesta segunda-feira (30), a internet ficou animada com a novidade.

Alguns internautas questionaram a ausência de Bruno Gagliasso, também contratado da plataforma de steaming. O ator, por sua vez, não perdeu a oportunidade de fazer piada com a famosa polêmica do surubão de Noronha, assunto que bombou no começo de 2019, onde afirmaram que o artista promovia festas íntimas em sua pousada em Fernanda de Noronha.

“Agora é maldive-se rsrsrs Amou???”, escreveu Giovanna Ewbank, esposa de Gagliasso, em resposta ao tuíte do marido. A protagonista da série, Bruna Marquezine, que também estava envolvida na polêmica de Noronha, também não ficou de fora e comentou: “Aiiii por favor! Surubão 2.0 nas Maldivas” (sic).

Em resposta a Marquezine, Ewbank surpreendeu até Gagliasso com o bom humor. “Amor, você é o king [rei] disso já providencia isso tudo pra gente, por favor?.” O ator demonstrou espanto com o comentário da companheira e escreveu: “Gio??? [risos]”.

“Maldivas” ainda não tem data para estreia, mas promete ser uma série com muito drama, diversão e humor inteligente. Escrita por Natalia Klein, a história traz a personagem principal Liz, papel de Marquezine, uma goiana que muda para Rio em busca de reencontrar sua mãe, morta em um incêndio misterioso. Ela ficará instalada no Condomínio Maldivas –que dá nome à obra–, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Atrás de respostas sobre o paradeiro da mãe no Rio, Liz conhece pessoas inusitadas e terá que se esconder do investigador Denilson, interpretado por Romani, e se infiltrar em um universo cheio de personagens peculiares. Na trama, Manu Gavassi será Milene, a verdadeira “rainha” do Maldivas.

‘NORONHA-SE’: RELEMBRE

Após os boatos sobre a traição de José Loreto a Débora Nascimento com Marina Ruy Barbosa (Gagliasso, Loreto formavam um triângulo amoroso com a atriz na novela “O Sétimo Guardião”, da Globo), o assunto da suposta festa em Fernando Noronha se tornou febre nas redes sociais no início de 2019

A história do “grupo de atores de Noronha” foi alimentada quando algumas famosas pararam de seguir Marina Ruy Barbosa nas redes sociais. Sites e programas de fofoca entenderam a ação de Bruna Marquezine, Thaila Ayala, Fiorella Mattheis e Giovanna Ewbank, entre outras, como uma defesa a Débora Nascimento.

Gagliasso e Ewbank são sócios da pousada Maria Bonita, em Fernando de Noronha (PE), onde costumam receber amigos e celebridades.

