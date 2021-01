Bruna Marquezine comemora aniversário da Manu Gavassi e publica fotos de viagem

PUBLICIDADE

As comemorações e homenagens pelo aniversário de 28 anos continuam acontecendo. Ela foi surpreendida com várias ações dos amigos, variando entre um bolo na cama e declaração em uma faixa de avião, durante viagem em uma ilha exclusiva em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Nessa segunda-feira (4) a atriz e ex-BBB foi surpreendida por um lual organizado pelos amigos, Bruna Marquezine, Rafa Kalimann, Daniel Caon, Thelma Assis e demais que estão na ilha.

Uma das melhores amigas de Manu, Bruna Marquezine, compartilhou registros com a atriz nas redes sociais e se declarou à Manu. “Feliz teu dia, Manu. Você só vai ver isso quando comprar um telefone novo, porque o seu tá no fundo do mar, mas tudo bem, eu vou te amar até lá. Seja muito muito feliz”, declarou a carioca.

Veja algumas imagens: