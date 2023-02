Bruce Willis não reconhece mais a mãe e pode ser agressivo, diz primo

“Infelizmente, desafios com comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isto seja doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro”

Diagnosticado com demência frontotemporal, Bruce Willis dá sinais de que já não reconhece a própria mãe, Marlene Willis.

Em entrevista ao jornal alemão Bild, um primo de segundo grau do ator afirmou: “Ela já não tem certeza de que ele a reconhece”.

“Seu comportamento é muito lento, sempre tem uma ligeira agressividade e já não é possível ter uma conversa normal com ele”, diz o primo, identificado como Wilfried Gliem. E completa: “Apesar de que esse comportamento é comum na condição clínica dele”.

O primo acrescenta que a mãe de Bruce Willis está sofrendo pelas netas, mas acredita que a família vai superar a dificuldade junta.

A família anunciou o diagnóstico do ator há duas semanas. No comunicado, afirmaram: “Infelizmente, desafios com comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isto seja doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro”.