Beyoncé mandou mensagem para Meghan Markle após entrevista polêmica à Oprah

Cantora elogiou duquesa pela coragem que teve para participar do programa

No lançamento de novos episódios da série documental “Harry e Meghan”, da Netflix, Meghan Markle ficou emocionada com uma mensagem inesperada que recebeu de Beyoncé. A cantora elogiou a participação da duquesa no programa televisivo de Oprah.

Segundo Meghan, Beyoncé escreveu que acredita que ela foi “selecionada para quebrar maldições geracionais”. “Bey quer que eu me sinta segura e protegida, ela admira e respeita minha bravura e acha que fui selecionada para quebrar questões antigas que precisam ser curadas”, afirmou.

“Não consigo acreditar que ela sabe quem eu sou”, disse Meghan, surpresa. O príncipe Harry estava no momento e disse que “a mensagem era ótima” e brincou ao sugerir que a duquesa ligasse para Beyoncé.

Na época da entrevista, o pai de Markle disse que a apresentadora se aproveitou de um momento de fragilidade do casal -depois do afastamento de Harry e Meghan da família real britânica- para conseguir a entrevista polêmica.

“Eu tenho algo a dizer. Oprah Winfrey está jogando com Harry e Meghan. Eu acho que ela está usando eles para aumentar sua rede e criar novos programas, e eu acho que ela se aproveitou de um homem muito fragilizado e fez com que ele dissesse coisas que não se diz na televisão”, declarou Thomas Markle à epoca.

Na participação dos duqueses, eles revelaram que membros da realeza estavam preocupados com o tom de pele de Archie e revelaram intrigas entre Meghan e Kate Middleton, esposa do príncipe William.

Nesta quinta-feira (15), foram divulgados mais três episódios da série, que aborda a vida privada do casal e questões relacionadas à família real e seus membros.