Barrado na festa dos 75 anos do pai, príncipe Harry aparece na homenagem oficial da família real

Folhapress

Rio de Janeiro – RJ

Mesmo de fora da lista de convidados da festa de aniversário do rei Charles 3º, o príncipe Harry fez parte das comemorações oficiais da celebração pelos 75 anos do monarca. O perfil oficial da família real no Instagram compartilhou um vídeo com compilado de fotos da vida do filho mais velho da rainha Elizabeth 2ª (1926- 2022), nesta terça-feira (14).

Harry aparece em três momentos na publicação. O primeiro mostra o dia em que saiu da maternidade no colo da mãe, a princesa Diana, com Charles acompanhando a dupla. O segundo clique, os dois estão juntos em uma viagem, e em outra os dois apareciam sorrindo em um evento real em 1996.

“Desejando a Sua Majestade o Rei um feliz aniversário de 75 anos”, o perfil oficial da família legendou a montagem. Harry e seu irmão, o príncipe William, e o pai não aparecem juntos em nenhuma das fotos.

De acordo com a BBC, apesar de não ter sido chamado para as festividades de aniversário do pai, existe a expectativa que Harry ligue para desejar um feliz aniversário ao patriarca da família. O filho caçula de Charles e Diana já tinha relatado que agora precisaria marcar hora para visitar os parentes em Londres.

No início de novembro, em um comunicado ao Daily Mail, um porta-voz de Harry e Meghan Markle disse que nenhum dos dois recebeu um convite para a celebração. “Em resposta às manchetes da mídia do Reino Unido, não houve nenhum contato sobre um convite para o próximo aniversário de Sua Majestade”.