Atriz Lea Michele, de ‘Glee’, aponta machismo em boatos de que é analfabeta

O nome de Lea Michele, intérprete de Rachel Berry em Glee, já esteve envolvido em algumas polêmicas, além de boatos que seria analfabeta

Em 2020, por exemplo, sua colega de elenco Samantha Marie Warie a acusou de realizar “microagressões traumáticas” nos bastidores da produção. Na época, a atriz disse que não lembrava dos casos descritos, mas se desculpou por qualquer dor que possa ter causado.

Agora, com protagonismo no famoso musical da Broadway, Funny Girl, Lea diz estar mais madura. “Eu realmente entendo a importância e o valor agora de ser um líder. Significa não só ir e fazer um bom trabalho quando a câmera está filmando, mas também quando não está. E isso nem sempre foi a coisa mais importante para mim”, declarou em entrevista ao The New York Times.

A atriz aproveitou, ainda, para comentar pela primeira vez sobre os boatos de que seria analfabeta. A teoria, que rendeu muitos memes na internet, se deu após Naya Rivera, que também fazia parte da série, contar em seu livro que Lea se recusou a improvisar uma cena.

Segundo Lea, tudo não passa de boatos que refletem o machismo. “Eu fui para Glee todos os dias, eu sabia minhas falas todos os dias. E então há um boato online que eu não sei ler ou escrever? É triste. É mesmo. Eu acho que muitas vezes se eu fosse um homem, muito disso não seria o caso”, declarou.

