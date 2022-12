Ator Michael B. Jordan se torna coproprietário de time da Premier League

A estrela de Hollywood será investidor minoritário na nova estrutura do clube

O ator Michael B. Jordan, conhecido pelas suas atuações em Creed e Pantera Negra, se tornou coproprietário do Bournemouth, clube que disputa o Campeonato Inglês.

A estrela de Hollywood será investidor minoritário na nova estrutura do clube, que foi vendido, segundo a imprensa local, por 120 milhões de libras (cera de R$ 782 milhões na cotação atual) ao empresário Bill Foley.

O negócio foi fechado nesta terça-feira (13) após o empresário de 77 anos receber todas as aprovações necessárias da Premier League.

Esse é o primeiro investimento de Michael B. Jordan em uma organização de esportes. Foley, por sua vez, tem vasta experiência no assunto, ele adquiriu 100% do Black Knight Football Club -equipe de futebol americano que representa a Academia Militar dos Estados Unidos no futebol universitário- e é fundador e propritário do time de hóquei Vegas Golden Knights.

O comunicado emitido pelo Bournemouth afirma que Foley assume a presidência imediatamente e estará presente no próximo jogo da equipe contra o Crystal Palace, no dia 31 de dezembro.

“Tenho um enorme respeito pela paixão e apoio os shows da comunidade de Bournemouth por este clube e acredito que a conexão com a comunidade é a base para o sucesso de qualquer equipe esportiva”, diz Foley na nota publicada pela equipe.

“Vamos seguir em frente com uma abordagem de ‘sempre avançar, nunca recuar’ que definiu todos os meus esforços. Estou empenhado em trabalhar com as melhores mentes de futebol e negócios disponíveis para melhorar o desenvolvimento dos jogadores, as instalações e a experiência dos torcedores para colocar o AFC Bournemouth na melhor posição possível para o sucesso”, acrescentou o novo mandatário.