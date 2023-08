Ator de ‘Riverdale’ diz ter sido ameaçado de morte por terminar namoro com colega de elenco

Cole Sprouse falou sobre os bastidores do término com a colega de elenco Lili Reinhart

Cole Sprouse revelou que recebeu ameaças de morte por terminar seu relacionamento com Lili Reinhart em 2020. O ator falou sobre o fanatismo de fãs de Riverdale em entrevista a Vulture nesta terça-feira, 15.

Cole e Lili contracenaram na série entre os anos de 2017 e 2023 e, sobre os bastidores do término, ele disse: “Chegaram muitas coisas na minha casa e nas casas de familiares. Ameaças de morte, coisas repulsivas, completamente criminosas”.

“Acho que é porque nós quatro tivemos relacionamentos com colegas. [As ameaças] São uma consequência de um amor incrível? Ou é assim que o fanatismo funciona? Talvez o nosso público tenha se confundido, é difícil separar as coisas quando a vida segue o seu caminho”, comentou o artista.

Além de Sprouse e Lili, outros integrantes do elenco também tiveram um relacionamento. Camila Mendes e Charles Melton namoraram entre 2018 e 2019.

Estadão Conteúdo