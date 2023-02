‘As pessoas perderam a noção’, diz Alinne Moraes no Camarote Arara

Atriz se irrita com fiscais de Instagram que vão às suas redes para criticar o conteúdo

CLEO GUIMARÃES

Alinne Moraes acompanhou o desfile da Portela no Camarote Arara abraçada ao marido, Mauro Lima, no segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval carioca. Ele usava um boné com as três letrinhas CPX, do Complexo do Alemão.

O acessório virou um símbolo dos apoiadores de Lula desde que o então candidato a presidente botou um igualzinho na cabeça ao visitar o conjunto de favelas carioca. Aline é eleitora do petista, fez campanha para ele, mas diz que vai analisar seu governo criticamente. “Não é porque ganhou que tá tudo bem, vamos relaxar. Não! Vou cobrar e questionar sempre”, afirma.

A atriz conta que, para ela, “tudo é politica”, inclusive as roupas que veste e o que posta no Instagram. Daí a foto de um momento de carinho a três do filme “Orquídea Selvagem”, que ela publicou em suas redes. Seguidores mais conservadores caíram de pau, acharam um absurdo.

Alinne só observa. “Eu adoro ficar lendo os comentários, é cada coisa que aparece”, diz. “Teve gente que disse: ‘E se uma criança vir isso?’. Ué, qual o problema, eu tenho filho de oito anos, para com isso. As pessoas perderam a noção.”