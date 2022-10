Artistas marcam presença na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Na última terça-feira, 25 de outubro, aconteceu a exibição do filme “A Porta Ao Lado” alguns atores marcaram presença no evento

A exibição do filme “A Porta Ao Lado” aconteceu na Cinemateca Brasileira, alguns artistas marcaram presença no evento. Como a atriz e diretora Bárbara Paz que apareceu com uma joia chamativa no nariz, já a comediante Miá Mello montou um look despojado lilás.

