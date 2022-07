Arthur Aguiar cobra até R$ 1.000 por palestra em NY com plateia lotada

O campeão do BBB 22 também tem ganhado dinheiro como palestrante motivacional, com valores entre R$ 536 e R$ 1.079

Após faturar R$ 1,5 milhão ao vencer o Big Brother Brasil 22, o ator e cantor Arthur Aguiar, 33, agora também tem ganhado dinheiro como palestrante motivacional. Ele fez palestras recentes em Nova York com valores entre R$ 536 e R$ 1.079 pela cotação atual.

Aparentemente, a grana deve ter sido boa, já que as apresentações estavam lotadas, como mostraram alguns Stories dele. O evento, que contou com outras pessoas, se chamava “O Poder do Network”, e a apresentação de Arthur foi nomeada como: De cancelado a queridinho do Brasil.

Ele comentou sobre o BBB, sobre a separação com Maira Cardi, a volta por cima e sobre sua fé em Deus. Em entrevista a Lucas Pasin, do UOL, Aguiar disse que os valores dos ingressos deverão ser revistos no Brasil e que ele não tem influência nos valores escolhidos para o evento.

Ao jornal O Globo, Arthur tinha dado alguns exemplos do conteúdo que falaria na palestra. “Eu vou falar de quando fui no programa da Xuxa pedir patrocínio, de quando abandonei a natação para fazer teatro, da minha entrada no ‘Rebelde’, da minha separação, da minha entrada no BBB e deste pós-BBB. É uma palestra em que eu falo bastante coisa”, explicou.