‘Aquisição hostil’: entenda a nova acusação de Brad Pitt contra Angelina Jolie

Ator citou acordo feito pelo casal em caso de divórcio

A longa batalha legal entre Angelina Jolie e Brad Pitt teve mais uma atualização nesta semana. Depois que Jolie acusou seu ex-marido de “saquear” a vinícola francesa da família, Château Miraval, o portal The Blast teve acesso às alegações de Pitt em resposta.

Segundo o site, Brad Pitt acusa a ex-companheira de tentar uma “aquisição hostil” do negócio. O ator alega que, ao comprar a propriedade em 2008, o casal tinha um acordo de não vendê-la em caso de divórcio. Parte desse combinado foi desrespeitado, visto que Jolie vendeu participações da vinícola para um oligarca russo.

A empresa de investimentos de Angelina, Nouvel, também é citada no caso.

“Jolie e Nouvel foram obrigados a não vender participação em uma casa particular de família e negócios de vinhos sem o consentimento [de Brad]. No entanto, eles o fizeram, secretamente, por meio de uma suposta venda para a Tenute del Mondo, uma entidade controlada pelo oligarca russo Yuri Shetler”, diz o documento. “Desde então, os réus tentaram uma aquisição hostil do negócio”.

A resposta da atriz também foi divulgada: “Sra. Jolie afirma que as causas de ações [de Brad] são frívolas, maliciosas e parte de um padrão problemático. As alegações de Pitt de que ele e a Sra. Jolie tinham um contrato secreto, não escrito e tácito para consentimento direito sobre a venda de suas participações na propriedade é diretamente contrário ao registro escrito.”

Brad e Angelina foram casados por 12 anos e estão separados desde 2016.

Estadão Conteúdo