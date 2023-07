Gil do Vigor denuncia injustiça em universidade americana: ‘Não vou desistir do meu sonho’

Publicado no início da tarde desta quinta-feira, 20, o post já conta com mais de 100 mil curtidas e 3 mil comentários

O ex-BBB, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, fez um post nas redes sociais para denunciar uma injustiça cometida contra ele na Universidade de Davis, nos Estados Unidos, onde o economista cursa PhD. No post, Gil conta que está sendo obrigado injustamente a refazer uma prova sob ameaças de ser expulso do programa. “Não vou desistir do meu sonho e da educação”, diz.

Publicado no início da tarde desta quinta-feira, 20, o post já conta com mais de 100 mil curtidas e 3 mil comentários. No carrossel, em um texto, Gil explicou ter sido aprovado em todas as disciplinas do PhD, exceto a de microeconomia. O ex-BBB pediu para receber o arquivo da prova para conferir a correção e notou a ausência de oito páginas no documento; “Era obrigatório que todos nós devolvêssemos todas as páginas, Não tinha com eu ter ficado com alguma dessas que sumiu”, disse.

O economista explicou a situação para a universidade que respondeu que não encontraram as páginas. A universidade, segundo o post, disse que Gil teria de refazer a avaliação ou sair do PhD, e não reviu a situação mesmo após um pedido de reconsideração do estudante. “É um descaso que escancara diversas outras questões, mas por mais que queiram, eles não vão me parar”, diz o post. “Sou Gilberto Nogueira e estou onde estou por mérito dos meus estudos”, completa o influencer.

O assunto foi um dos temas da participação de Gil no programa Mais Você da TV Globo. Na conversa com Ana Maria Braga o ex-BBB chegou a chorar. “Levo muito a sério a educação e não estou brincando no PhD”, afirmou. No post do Instagram outros famosos comentaram em apoio a Gil. Entre os que comentaram estão o ator e também ex-BBB Gabriel Santana, a cantora Lexa e o influenciador Felipe Neto.

Estadão Conteúdo