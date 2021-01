Após polêmica, Mel Maia faz a antipática para fotógrafos novamente

PUBLICIDADE

A atriz mirim Mel Maia, foi vista aproveitando as altas temperaturas do verão carioca e resolveu dar uma volta na praia do Leme, na Zona Sul do Rio. A atriz estava na companhia de amigos e não passou despercebida pelas lentes dos fotógrafos.

Entretanto, o grupo não gostou da presença do paparazzi e Maia fez questão de fazer cara feia para as fotos. Uma das pessoas que estava com a atriz fez um gesto obsceno para os cliques.

A artista de 16 anos usava um biquíni preto com detalhes em branco e com a parte debaixo no modelo hotpants com recortes.

Vale lembrar que não é a primeira vez que a atriz se envolve em polêmica com fotógrafos. Em 8 de janeiro, a Mel Maia foi acusada de incitar seus amigos a agredirem dois fotógrafos, onde também foi flagrada fazendo gestos obscenos para os paparazzis do local.