Após escândalo de traição, Khloé Kardashian estaria namorando investidor

A empresária terminou o relacionamento com Tristan Thompson após descobrir que ele engravidou sua personal trainer, Maralee Nichols

Khloé Kardashian, de 37 anos, já estaria em um novo relacionamento. Segundo o Page Six, a empresária, que terminou o relacionamento com Tristan Thompson após descobrir que ele engravidou sua personal trainer, Maralee Nichols, estaria conhecendo melhor um investidor de capital privado.

Ainda de acordo com o site, Khloé teria sido apresentada ao investidor por ninguém menos que a sua irmã mais velha, Kim Kardashian. Eles teriam se conhecido há algumas semanas em um jantar e estão se dando bem até então.

O relacionamento estaria em “estágios iniciais”, mas ela estaria se “sentindo bem com ele”, segundo a Revista People. Apesar de ter sido vista com Tristan Thompson no fim de semana, na celebração de dia dos pais, Khloé supostamente somente manteria contato com o jogador por conta da filha que os dois compartilham, True, de 4 anos de idade.