Após deixar ‘The Witcher’, Henry Cavill sai de ‘Superman’; ‘desemprego’ vira meme

Era finalzinho de outubro quando o ator Henry Cavill, 39, anunciava que deixaria o elenco da série “The Witcher” (Netflix). Na produção, com duas temporadas disponíveis na plataforma, o ator vivia o papel do protagonista Geralt de Rivia. Liam Hemsworth, 32, assumirá o papel.

Agora, um mês e meio depois, o britânico vem a público para dizer que também não interpretará mais o Superman, papel que viveu pelos últimos dez anos. “É uma notícia triste para todos, mas é a vida”, começou. “A mudança de guarda é algo que acontece. Eu respeito isso. James e Peter [da DC Studios] têm um universo para construir. Desejo a eles e a todos os envolvidos boa sorte e as maiores felicidades.”

A notícia o pegou de surpresa, pois a desistência da série da Netflix aconteceu justamente para que ele pudesse dedicar mais tempo na agenda para “Superman”.

“Para aqueles que estiveram ao meu lado ao longo dos anos, podemos chorar um pouco, mas depois devemos lembrar. O Superman ainda está por aí. Tudo o que ele representa ainda existe, e os exemplos que ele nos dá ainda estão lá”, emendou o ator.

Pelas redes sociais, o nome do britânico foi alçado entre os assuntos mais comentados. E a web tem reagido com memes ao agora “desempregado” Henry Cavill. “O pobre do Henry Cavill saiu de ‘The Witcher’ para voltar a fazer o ‘Superman’. E agora vai morar de aluguel”, brincou a seguidora Patrícia Gomes.