Após dar à luz durante um coma, influenciadora conhece filha

Após sofrer um aneurisma, Jackie Miller James estava em um coma induzido desde maio

No domingo (2), a influenciadora estadunidense Jackie Miller James conheceu sua filha pela primeira vez, após acordar de um coma induzido em maio. Naquele mês, quando faltava uma semana para a data prevista do parto. Jackie sofreu um aneurisma cerebral. Seu marido a encontrou e a levou para o hospital.



O aneurisma gerou sangramento e lesões graves e a equipe médica a colocou em um coma induzido. Para dar à luz ao bebê, Jackie passou por uma cesariana de emergência e cinco operações no cérebro.



A filha nasceu de cesariana enquanto a mãe estava em coma. O bebê permaneceu no hospital, na unidade de terapia intensiva neonatal, por 12 dias.

Atualizações pelas redes sociais

No domingo, um perfil do Instagram anunciou que Jackie havia acordado e sido transferida para um hospital de reabilitação neurológica.



Segundo a família da influenciadora, ela conheceu a filha e passa grande parte do dia com os parentes no hospital.



Internada, ela teve gastos inesperados. Os familiares criaram uma vaquinha para tentar arrecadar fundos –eles esperam levantar US$ 450 mil (cerca de R$ 2,2 milhões)