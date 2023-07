Antonio Tabet, do Porta dos Fundos, torna-se sócio de canal de esportes recém-criado

O GOAT dará início ao projeto com a transmissão de jogos de pré-temporada de equipes renomadas, como PSG, Manchester City, Bayern e Al Nassr

Antonio Tabet, sócio-fundador do Porta dos Fundos e ex-vice-presidente de comunicação do Flamengo, torna-se um dos sócios do novo canal de esportes chamado GOAT. O canal será lançado no Brasil em breve, com toda a programação de eventos esportivos e programas sendo divulgada nas próximas semanas. Os espectadores poderão acompanhar o conteúdo gratuitamente em plataformas como YouTube, TikTok, Twitch, Instagram e Facebook.

O GOAT dará início ao projeto com a transmissão de jogos de pré-temporada de equipes renomadas, como Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern de Munique e Al Nassr. A parceria exclusiva foi intermediada pela agência de direitos esportivos IMG.

O primeiro jogo ao vivo será no dia 25, às 7h20 (horário de Brasília), com a transmissão exclusiva para o Brasil da partida entre Paris Saint-Germain e Al-Nassr. No dia 26, no mesmo horário, Bayern de Munique e Manchester City se enfrentarão. Os destaques, melhores momentos e jogos completos estarão disponíveis no canal logo em seguida.

O nome “GOAT” faz referência à expressão “greatest of all time” (o melhor de todos os tempos, em inglês), que é comumente usada no esporte para indicar um jogador ou atleta que é considerado o melhor da história em sua modalidade.

Além das transmissões, o canal também contará com conteúdos e programas produzidos por profissionais do mercado de esportes. A empresa planeja realizar eventos especiais para promover a marca.

Ricardo Taves, com experiência em clubes como Corinthians e Flamengo, será o CEO do canal. Luciana Festi, ex-My News, liderará a produção e o casting, enquanto Alexandre Salvador, ex-Flow, será o chefe de conteúdo. A GOAT também conta com a consultoria de André Barros e Rafael Cappelli, sócios da agência On the Nose, do advogado e consultor Marcos Motta e do agente de futebol Guilherme Prado.

Confira a lista completa dos primeiros jogos que serão transmitidos pelo canal GOAT:

25/07 (terça) – 7:20

Paris Saint-Germain (FRA) x Al Nassr (AUS) – Exclusivo

26/07 (quarta) – 7:30

Bayern de Munique (ALE) x Manchester City (ING)

27/07 (quinta) – 7:20

Inter de Milão (ITA) x Al Nassr (AUS) – Exclusivo

28/07 (sexta) – 7:20

Paris Saint-Germain (FRA) x Cerezo Osaka (JAP) – Exclusivo

29/07 (sábado) – 7:00

Bayern de Munique x Kawasaki Frontale (JAP)

01/08 (terça) – 7:20

Paris Saint-Germain (FRA) x Inter de Milão (ITA) – Exclusivo