Anitta revela cor da peça íntima que usará no Réveillon

Anitta também gosta de uma simpatia para comemorar o Ano-Novo. Por isso, a cantora sempre revela qual é a cor da calcinha que usará no Réveillon e, em 2020, mesmo com todos os pesares, a tradição deve ser mantida.

Às vésperas da chegada de 2021, Anitta contou que ainda não sabe qual é a cor, porém, é provável que seja uma peça íntima nude.

“Galera, tô eu aqui esperando o quarto teste da semana, que todo dia tem que fazer, e tá todo mundo me perguntando: amigas, pessoas da internet, loucura real, eu nem imaginei, mas enfim, tá todo mundo me perguntando qual calcinha que eu vou virar o ano”, explicou Anitta, enquanto aguardava o resultado do exame de Covid-19.

A artista, que vai se apresentar no Réveillon de Nova York, na Times Square, está empolgada com o show. Por isso, segundo ela, não sabe com qual calcinha vai virar o ano.

“Qual a cor da calcinha que eu virei o ano do outro pra esse e qual a calcinha que eu vou virar esse ano. Bom, no ano passado eu virei o ano com uma calcinha nude, agora, esse ano, eu não faço a menor ideia, gente”, concluiu a cantora.

Será essa a cor do sucesso da Anitta?