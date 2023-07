Anitta ‘fica de fora’ em selfie de atriz de ‘Euphoria’ e vídeo viraliza na internet

Anitta foi um dos assuntos mais comentados na internet nesta quarta-feira, 26, após viralizar um momento em que a cantora teria sido ignorada em selfie da atriz Sydney Sweeney, famosa por seu papel na série Euphoria.

A artista foi uma das convidadas de uma marca sul-coreana de telefonia para o lançamento de um novo aparelho. O evento foi realizado na capital da Coreia do Sul, Seoul, na noite da última terça-feira, dia 25.

Nos vídeos que estão circulando nas redes sociais, Sydney fez uma selfie com a cantora Jang Won-young, do grupo feminino de k-pop IVE, que estava ao lado de Anitta na primeira fila. A brasileira abriu o sorrisão, mas não apareceu na foto da atriz. Confira um dos vídeos:

me identifiquei com a anitta a excluida do triozinho pic.twitter.com/dRVrl7fYTq