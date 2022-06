Anitta faz festa junina e recebe várias celebridades na comemoração 

Juliette, Gessica Kayane, Pocah e Mumuzinho foram alguns dos nomes que marcaram presença na festa tradicional da artista

Após dias difíceis por conta do estado de saúde de seu pai, que descobriu um câncer no pulmão e precisou passar por uma cirurgia delicada, Anitta realizou na última quarta-feira (8) sua tradicional festa junina com os amigos.

Ao longo da noite, a cantora compartilhou vários vídeos em seu Instagram mostrando parte da festa, com comidas tradicionais, quadrilha e até mesmo um touro mecânico, além dos convidados, como os cantores Mumuzinho, Pocah, Tico Santa Cruz, Juliette e a influencer Gessica Kayane, a GKay.

O pai de Anitta ainda se recupera da cirurgia que realizou para a retirada de um nódulo benigno. Ele fez um relato em suas redes sociais contando que descobriu o câncer após passar por exames de rotina em São Paulo.

No último sábado (4), antes de revelar o que havia acontecido, a cantora preocupou os fãs ao fazer duas publicações um tanto quanto enigmáticas em seu Twitter, dizendo que estava rezando para acordar no dia seguinte e descobrir que a última semana havia sido apenas um pesadelo.