Anitta entra para o Guiness como a primeira latina no 1º lugar no Spotify

Com a música “Envolver”, a cantora foi a primeira artista latina, e a primeira brasileira, a atingir a primeira posição sozinha

A cantora Anitta entrou para o Guinness World Records, que cataloga recordes mundiais, por ser a primeira artista latina solo a alcançar o primeiro lugar entre as músicas mais tocadas no Spotify.

Trabalhos colaborativos de artistas latinos como Luis Fonsi e Daddy Yankee -autores de “Despacito”-, J Balvin -“Mi Gente”, com Willy William-, Bad Bunny -de “Dákiti”, com Jhay Cortez- e Camila Cabello -de “Havana” e “Señorita”, com Young Thug e Shawn Mendes, respectivamente-, já haviam conquistado faixas no topo das paradas do Spotify, mas Anitta, com a música “Envolver”, foi a primeira artista latina -e a primeira brasileira- a atingir a primeira posição sozinha.

Em abril, a artista de 29 anos já havia chegado ao primeiro lugar na parada da Billboard Global 200, tornando-a a primeira brasileira a realizar tal feito. O ranking mede a popularidade de músicas ao redor do mundo sem considerar os Estados Unidos.

Lançada em novembro de 2021, “Envolver” está incluída no álbum “Versions of Me”, mas foi apresentada ao público anteriormente como single, viralizando rapidamente nas redes sociais e nas plataformas de streaming. Somando 6,39 milhões de reproduções no Spotify por usuários da plataforma em todo o mundo, a canção de Anitta desbancou “Heat Waves”, da banda Glass Animals, em 24 de março deste ano. Até o dia 1º de abril, “Envolver” tinha 108,45 milhões de reproduções na principal plataforma de músicas do mundo.