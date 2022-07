Anitta é notícia na imprensa estrangeira após declarar apoio a Lula

A cantora fez um longo desabafo em suas redes sociais sobre os últimos acontecimentos no país e sua posição política

A imprensa estrangeira repercutiu o apoio da cantora Anitta, 29, ao candidato do PT à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, 76, na tarde desta segunda-feira (11). Eles destacaram que a postura agressiva de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) levaram a cantora a tomar a decisão.

O jornal americano The Washington Post publicou uma matéria no site explicando que a cantora surpreendeu a todos ao declarar que o assassinato da liderança do PT Marcelo Arruda a convenceu a votar em Lula. Segundo a publicação, muitos jovens expressaram opinião semelhante nas mídias sociais.

O jornal argentino Diario Hoy falou do apoio da cantora a Lula e do contexto violento no país em que um militante do PT foi assassinado. A publicação também usou frases postadas pela cantora no Twitter e a resposta de Lula citando a música “Envolver”.

O mexicano 24 horas El Diário Sem Limites -país onde a cantora foi jurada do The Voice local- falou que Anitta é uma das artistas mais influentes no Brasil com 62 milhões de seguidores no Instagram e 20 milhões no TikTok. A matéria também lembrou que ela foi cobrada em 2018 por um posicionamento político, mas agora após depois de se educar politicamente declarou voto em Lula.