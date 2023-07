Angus Cloud, Fezco de ‘Euphoria’, morre aos 25 anos

Em comunicado, a família do ator cita sua dificuldade para lidar com a morte do pai, que foi há uma semana

Nesta segunda-feira (31) Angus Cloud, conhecido pelo papel de Fezco na série "Euphoria", morre aos 25 anos. Segundo o site TMZ, o ator estava na casa de sua família em Oakland, na Califórnia. A causa da morte não foi divulgada. "Na semana passada, ele enterrou seu pai e lutou intensamente com essa perda. O único conforto que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha com a saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isso por conta própria em silêncio", informou a família em um comunicado.

Marcos Antonio de Biaggi revela que foi demitido da Avon durante seu tratamento de quimioterapia Antes de atuar em “Euphoria”, o ator teve papeis nos longas The Line e North Hollywood, além de ter participado dos clipes de “Cigarettes”, do Juice WRLD, e “Mamiii”, de Becky G & Karol G. Fãs aguardavam seu retorno para a terceira temporada da série da HBO, prevista para 2025.