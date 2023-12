Ana Maria Braga denuncia golpe virtual que usa sua imagem e voz: ‘é mentira’

“Imitam minha voz, pegam imagens minhas, de amigos meus”, disse ela

Folhapress

São Paulo – SP

Ana Maria Braga alertou aos espectadores do Mais Você desta quarta-feira (6) para um vídeo que circula pelas redes sociais, no qual ela supostamente recomenda um produto que traria a “fórmula da juventude”. A apresentadora explicou que o clipe é falso e se trata de uma criação por inteligência artificial.

“Imitam minha voz, pegam imagens minhas, de amigos meus”, disse ela. “Usam até a minha voz por causa da inteligência artificial, aí um monte de gente cai. E por isso o golpe existe, porque eles vendem”, explicou.

A apresentadora também disse que não estimula a compra de produtos “milagrosos”: “Eu não faço venda de produtos de estética, de beleza, que faz desaparecer rugas, que faz emagrecer, que faz sumir gordura do dia para a noite, chá milagroso, remédio para pele bonita… Isso não adianta, isso não existe!”.

No vídeo, a voz que imita a de Ana Maria diz que as “12 gotas milagrosas” a salvaram da aposentadoria da Globo: “Eu até pedi para me aposentar da Globo, mas a produção não deixou e me indicaram tomar esse colágeno”. Ela diz que, após 5 meses de tratamento, apresenta o programa sem rugas.

A apresentadora disse que está tomando as providências jurídicas necessárias: “A gente vai atrás com advogado, vai atrás da pessoa, da empresa responsável”. Ela ainda alertou para que os telespectadores não comprem o produto: “É mentira, não comprem! Não joguem o seu dinheiro fora”.