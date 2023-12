Ana Hickmann vê procura de marcas interessadas em publicidade aumentar após caso de violência

Nas últimas semanas, Ana Hickmann vem observando uma procura crescente de marcas com propostas comerciais para publicidade em redes sociais.

GABRIEL VAQUER

ARACAJU , SE (FOLHAPRESS) –

Ao menos três marcas fizeram sondagens recentes, querendo conversar sobre o assunto e fechar contratos publicitários com a estrela da Record. Uma foi uma empresa alimentícia, que deseja atrelar mensagens de fim de ano à imagem dela.

Como a apresentadora da Record trocou a equipe que cuida da sua carreira e não tem mais vínculos com Alexandre Correa, seu ex-marido e também ex-empresário, as conversas ainda não avançaram porque tudo ainda está sendo estudado com parcimônia pelo novo time. A expectativa é de que Ana consiga retomar seu bom desempenho financeiro aos poucos, sem a gerência de Correa, que é considerado o maior culpado pelos problemas financeiros.

Na última quinta-feira (7), Hickmann fez uma postagem em seu perfil no Instagram em que anunciou a contratação da empresa de investimentos e consultoria do antigo ministro da economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, a Legend Invest. Além de Guedes, Roberto Justus e Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, como membros do corpo técnico da financeira.

“Comecei a buscar informações, números e estatísticas sobre como as mulheres lidam com uma série de coisas dentro de casa e dentro das empresas”, afirmou a apresentadora. “Achamos que como mulher não vamos dar conta, que não vamos ter a mesma força ou raciocínio. Mas achamos isso porque um dia alguém falou isso para a gente.”

Além disso, a Plataforma Oceano, de que Ana já era sócia, passa a cuidar sozinha da imagem, dos contratos e da assessoria de imprensa da apresentadora daqui para frente.