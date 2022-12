Alexandre Nero é eleito ‘Dilf’ e pergunta o que significa o termo

Sem saber o que significa o termo, o ator perguntou abertamente em seu Twitter: “O que é ‘Dilf'”? E você, sabe o que quer dizer isso?

Não foram poucas as vezes em que os fãs de Alexandre Nero, 52, o chamaram de “Dilf” nas redes sociais. O apelido sempre vem à tona quando ele aparece de forma mais sensual e provocativa, sobretudo quando mostra partes do corpo na internet.

Dilf representa as iniciais da frase em inglês Daddy I’d like to F*, ou seja, uma frase que se refere a pais de família mais experientes com os quais algumas pessoas gostariam de ter uma relação sexual. Para mulheres, o termo é “Milf”, com a letra “m” representando “mother” (mãe em tradução do inglês).

Muita gente fez piada após Nero fazer tal indagação. “Dilatação Inflamatória de Laringe Fissurada. Doença terrível”, brincou o perfil de André Rochadel. “Ele é casado. Não responde”, postou Luis.exe. “Você sendo o papai mais gostoso do Brasil”, disse a @isinhas.

Em novembro, Nero atiçou os fãs ao publicar uma imagem só de toalha e sem camisa. Na legenda, fez piadas de duplo sentido.

“Hoje eu vou furar o seu bloqueio. Me deixa abrir suas vias interditadas por atos antidemocráticos do seu coração”, escreveu.

A mensagem mexeu com os seguidores. “Eita, que homem”, escreveu uma seguidora. “Alexandre Nero, faça o que quiser comigo”, postou outra. “Até eu virei hétero, socorro”, publicou uma terceira.