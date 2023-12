Adriane Galisteu diz que não foi consultada para série sobre Ayrton Senna

Eles namoraram por cerca de um ano até a morte do piloto aos 34 anos, no dia 1º de maio de 1994

Folhapress

São Paulo – SP

A apresentadora Adriane Galisteu diz que não foi procurada pela equipe da série “Senna”, da Netflix, e que não sabe como será retratada na produção, que conta a história do piloto Ayrton Senna.

“Sei que a Netflix está fazendo a série, mas nunca fui comunicada. Nenhum contato. Não sei que história eles vão contar, nem o tipo de Galisteu que vamos assistir”, disse ela à revista Quem.

Galisteu deve ser interpretada na série pela atriz Júlia Foti, enquanto o ator Gabriel Leone dará vida ao piloto. “Acho que será como uma biografia não autorizada. Pode existir, mas acaba entrando um pouco no lugar da ficção”, disse a apresentadora.

A série tem direção do cineasta austríaco Vicente Amorim, responsável por filmes como “Corações Sujos”, de 2011, “Rio, eu te Amo” e “Irmã Dulce”, ambos de 2013.

Em comunicado divulgado pela revista Variety, o diretor declarou: “Já tive muitos ídolos no esporte, mas apenas um herói: Senna. Eu assisti suas corridas, torci por ele, me inspirei nele e chorei no dia em que ele morreu.”