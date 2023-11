Administração do Cristo Redentor encaminha pedido de fãs de Taylor Swift para projeção no monumento

Prefeito da cidade, Eduardo Paes, incentivou a massa de admiradores a acionar a administração do espaço

O Cristo Redentor deve receber Taylor Swift de braços abertos e com uma decoração especial. Nesta segunda-feira (13), os fãs da cantora norte-americana aqueceram uma campanha para que uma projeção em homenagem a ela, que se apresenta no Rio de Janeiro entre sexta-feira (17) e domingo (19).

Logo após os primeiros pedidos nas redes sociais, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, incentivou a massa de admiradores a acionar a administração do espaço. “Queridos fãs de Taylor Swift Vou pedir ao querido Padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem. Ele é o cara que comanda as projeções no @cristoredentor!”, publicou ele, em sua conta no Twitter, nas primeiras horas desta segunda.

Mais tarde, o perfil oficial de Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, compartilhou uma publicação dando atualizações do caso. “Recebemos com alegria as manifestações de vocês e aguardamos o contato da assessoria da cantora”, esclareceu o perfil do monumento.

Já na noite desta segunda, os fãs seguiram com os pedidos nas redes sociais. No Twitter, o termo “Taylor no Cristo Redentor” atingiu o topo dos Trending Topics, com dezenas de memes.

Além dos três shows no Rio de Janeiro, Taylor Swift apresentará a “The Eras Tour” em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de novembro.