Carlos Alberto de Nóbrega vai parar na UTI após quebrar a costela

O apresentador sofreu um acidente doméstico, onde fraturou a costela, próximo ao seu pulmão.

Minha gente, de acordo com o programa Fofocalizando, o nosso querido e amado apresentador do programa humorístico “A Praça é Nossa”, Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelo que sabemos, o apresentador que não esteve presente no Teleton, que aconteceu nesse último fim de semana, sofreu um acidente doméstico, onde fraturou a costela, próximo ao pulmão.