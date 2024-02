Adele revela chateação por virar meme e nega preenchimento labial

Em 2022, durante um jogo de basquete, a cantora Adele, 35, foi filmada com os lábios aparentemente mais volumosos e virou meme

Em 2022, durante um jogo de basquete, a cantora Adele, 35, foi filmada com os lábios aparentemente mais volumosos e virou meme. Mas engana-se quem pensa que a britânica aderiu aos procedimentos estéticos.

A própria artista rebate e afirma que não tem interesse em mexer no rosto. “Eu tenho lábios naturalmente grandes. Não preciso de preenchimentos. O motivo de eu parecer outra pessoa é que eu estava com raiva”, disse ela durante um de seus shows de seus espetáculos “Weekend With Adele”, em Las Vegas.

O momento foi registrado durante um jogo de basquete e foi rememorado por ela. Como reporta o Page Six, Adele diz que, na verdade, ela estava brava por não conseguir manter seu anonimato na plateia.

“Eu estava muito irritada porque pedi para não ser filmada. É óbvio, eu sei, eu estava sentada lá na quadra do jogo, seja como for. O Rich [Paul, marido de Adele] estava trabalhando em uma sala, vocês sabem, conversando com jogadores e pessoas. E eu estava de boa”, contou.

A cantora continuou com sua explicação: “Eu estava lá sozinha, procurando por Michael Jordan. As pessoas com a câmera vieram e me perguntaram duas vezes [sobre ser filmada]. Eu disse: “Por favor, não. Acabei de cancelar [show em] Las Vegas. Eles voltaram e me filmaram”, acrescentou.