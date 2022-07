A francesa Yazemeenah Rossi é considerada a avó mais bonita do mundo

A ‘avó Rossi’ é adepta da yoga, que pratica há mais de 30 anos – e não dispensa os treinos diários de 30 minutos

Yazemeenah Rossi, com mais de 60 anos, é a prova viva de que há avós lindas de morrer neste mundo.

Ser avó de duas crianças não foi impedimento para Yazemeenah iniciar uma carreira de modelo.

A francesa teve o seu primeiro trabalho ‘de verdade’ após os 45 anos de idade. Sem dúvida um grande exemplo de que a idade – e perseguir os sonhos – não requer idade.

“Sinto-me muito melhor na minha pele agora. Só lamento ter-me apercebido disto tão tarde na vida. Só depois de fazer 40 anos é que me comecei a achar atraente, mais viva e a gostar mais do meu corpo. É incrível como gosto tanto do meu corpo com mais de 60 anos, logo agora que ele começa a ‘descair’. Isto é tudo muito estranho e inesperado, mas estou a amar. Faz parte de uma aprendizagem”, disse.

A ‘avó Rossi’ é adepta da yoga, que pratica há mais de 30 anos – e não dispensa os treinos diários de 30 minutos. Talvez seja esta a razão de tão excelente jovialidade e beleza.