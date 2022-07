Caso Luva de Pedreiro: especialista recomenda cuidado com “agentes”

Nas últimas semanas o Brasil tem acompanhado a repercussão das divergências financeiras e contratuais entre Allan Jesus e o Luva de Pedreiro

Pedro José

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias CEUB)

A simplicidade, carisma e habilidade com a bola fizeram com que Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, de apenas 20 anos, se tornasse em pouco tempo um fenômeno mundial. Tamanho sucesso cruzou o caminho do empresário Allan Jesus, porém essa parceria anda em maus lençóis.

Nas últimas semanas o Brasil tem acompanhado a repercussão das divergências financeiras e contratuais entre Allan Jesus e o Luva de Pedreiro. O influenciador afirmou no dia 26/06, em seu Instagram que perdeu acesso à sua conta no TikTok, plataforma que alavancou suas visualizações e fizeram Iran alcançar tamanha visibilidade.

“É esculhambação, galera. Não estou nem mexendo no TikTok. Tá pedindo senha, tiraram meu TikTok agora. Só quem sabe a senha é o pessoal lá, meus ex-empresários. É esculhambação aí”

“O ideal é transparência”, diz especialista

Thiago Cavalcante é especialista em Marketing Digital. O profissional nos concedeu uma entrevista para explicar um pouco mais do caso envolvendo o Luva de Pedreiro.

O caso do Luva de Pedreiro é algo isolado?

Thiago Cavalcante – ‘Não. Atualmente é comum que pessoas anônimas se tornem famosas e viralizem na internet do dia para a noite e, por esse motivo, não tenham conhecimento sobre como é o funcionamento do trabalho com o marketing de influência e então este tipo de ocorrência acaba se tornando bem recorrente. Por isso é necessário que os influenciadores tenham cautela no momento de escolher um agente e ou um assessor.’

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como deve ser a relação entre influencers e agentes?

É necessário que seja bem próxima. O ideal é que exista total transparência tanto do lado do assessor, quanto do influenciador.

Desta maneira, é possível evitar desconfortos como aconteceu com o Luva de Pedreiro e seu assessor. É preciso que todos os envolvidos tenham confiança no trabalho um do outro, para que ele flua bem e faça sentido para os dois.

Quais foram os pontos positivos e negativos na trajetória do Luva durante essa parceria na visão do especialista?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Infelizmente, o ponto positivo deste caso é também o ponto negativo. O influencer Luva de Pedreiro entendeu a importância de ter um profissional ético e responsável à frente de sua carreira e, desta maneira, não cometerá o mesmo erro novamente.

O caso também serve de exemplo para outros influencers, que estão iniciando no mercado, fiquem atentos em relação a aos agentes e assessores.

Quais são as recomendações para quem busca por uma assessoria, consultoria, empresários etc?

Os agentes são essenciais hoje no mundo dos influenciadores, pois são eles que têm o total domínio das questões relacionadas ao marketing de influência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hoje o mercado conta com diversas opções de assessores e agentes, entretanto, é necessário estar atento, pois muitos profissionais podem agir de má fé.

É importante que os influencers busquem por referenciais, tanto com colegas da área, quanto na própria internet, antes de se associarem a estes profissionais.

Entenda o impasse

O número de visualizações, propagandas e aparições em grandes programas de televisão contrastavam com sua vida simples do rapaz de residência humilde em Quijingue, na Bahia, e roupas comuns.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os fãs então começaram a questionar nas redes sociais do influencer como era organizado a gestão financeira do Luva de Pedreiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa cobrança foi diminuída na viagem que Iran fez à Europa a convite de grandes marcas e equipes para criação de conteúdo e acompanhar Roland Garros e Final da Champions League desse ano .

Após realizar alguns trabalhos vinculados a sua imagem na Europa, Iran e sua equipe retornam ao Brasil. Os números do influenciador seguem batendo recordes de visualizações, perfis oficiais de times e grandes artistas imitam seus vídeos com o seu slogan ‘’Receba!’’

Em meio a tamanho sucesso, Iran surpreendeu a todos após anunciar que iria parar de produzir conteúdo durante um tempo e que havia rompido contrato com a ASJ Consultoria, empresa que agenciava o fenômeno Luva de Pedreiro, isso aumentou a desconfiança de seus fãs e da imprensa. O estopim dessa discussão ocorreu após uma publicação da equipe do Léo Dias expondo várias cláusulas e contradições nos documentos que tiveram acesso. A equipe do jornalista apurou que as contas bancárias do Luva giravam em torno de R$ 7,5 mil.

Novo ciclo

Após diversas campanhas e apoio de grandes outros influenciadores, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, terá sua carreira agenciada, a partir de agora por Falcão Garcia. Sua carreira e imagem será comandada pela empresa F12.bet, cujo dono é o ex-jogador de futsal.