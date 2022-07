Conheça Gaby Costa, namorada do bonitão da Anitta

Influenciadora pensa em ter filho e conta que casal deverá vir ao Brasil

Após a explosão de popularidade do namorado, Dominique Honnebier, 29, o bonitão que Anitta, 29, elogiou durante seu show, a influenciadora e namorada dele Gabryele Costa, 25, também tem surfado na onda. Ela já conta com mais de 33 mil seguidores na internet.

Em vídeo junto do amado, contou que se sentiu feliz pelo elogio da artista. “Fiquei feliz. Ela parou o show para falar do meu namorado. Fiquei orgulhosa, não vou mentir”, diz ela.

Cristã, a jovem costuma fazer de sua casa uma igreja, já que na Holanda, onde mora, não há nenhuma para ela frequentar. Segundo Gaby, Dominique não é religioso, mas se emociona quando ela ora perto dele.

Em suas redes sociais, a influenciadora, que costuma publicar imagens de looks, viagens e seu cotidiano fora do país, disse que conheceu o namorado pelo Instagram e depois de duas semanas eles decidiram se encontrar para tomar o primeiro café. Agora, a ideia do casal é conversar para ter filhos. Enquanto Gaby deseja um herdeiro, Dominique diz preferir mais seus dois cães.

Mesmo namorando um gringo, Gaby revela que não fala inglês fluente, apesar de usar desse idioma para a comunicação. Pelos Stories, ela já contou que ele tem se esforçado para falar português e que tem escutado músicas para isso.

No próximo mês de novembro, o casal pensa em vir ao Brasil, para Natal (RS), terra de Gaby. Segundo a influenciadora, ambos não pretendem morar para sempre na Holanda e já querem se mudar de capital em breve.