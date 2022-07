Caso Luva de Pedreiro: Allan Jesus rebate mensagens divulgadas por Falcão

Depois da divulgação das mensagens, Allan Jesus, por meio dos stories, afirmou que os áudios foram expostos fora de contexto

Depois que Falcão, novo empresário do Luva de Pedreiro, divulgou áudios do influenciador e do pai descontentes com Allan Jesus, o ex-emrpesário rebateu o conteúdo por meio das redes sociais.

Nos áudios divulgados pelo ex-jogador de futsal da Seleção Brasileira, Luva de Pedreiro agradece a ajuda e reclama de Allan Jesus. ‘Pô, o cara fez isso comigo aí’. Logo depois, Seu Vadinho, pai do influenciador, também critica o ex-agente de Iran: ‘Ele entrou na mente do meu filho’. As mensagens teriam sido trocadas no dia 22 de abril.

Depois da divulgação das mensagens, feita ontem (12), Allan Jesus, por meio dos stories, afirmou que os áudios foram expostos fora de contexto. “Naquele mesmo dia, eu fui ameaçado e coagido a entregar as senhas”, disse o ex-empresário, que afirmou também que o jornalista Léo Dias estava sendo marcado nas publicações de Falcão.

Allan Jesus por meio do instagram

Allan também publicou diversas conversas realizadas com Vandinho, pai de Iran, que teria o tratado de forma normal, e com o próprio Luva de Pedreiro. “Boa noite, e aí, como vai? Como que vai a turma aí, tudo bem? Aqui, enquanto vai bem. Peguei nesse celular ontem e hoje. Seja bem-vindo, com fé em Deus, que ele ilumine seus passos”, disse Seu Vadinho a Allan Jesus, em áudio que teria enviado no dia 20 de junho, quase dois meses após as primeiras mensagens entre Luva de Pedreiro e Falcão.

Depois das diversas polêmicas envolvendo contrato e multas, o influenciador chegou a falar que daria uma pausa nos vídeos, mas mudou de ideia. Logo depois, fechou o agenciamento de carreira com a equipe de Falcão, e hoje segue brigando na Justiça pelas multas que o ex-empresário quer receber.