‘Casamentinho’, diz Leonardo sobre motivo de usar regata no casamento do filho

O cantor Leonardo, 58, e a nora Virgínia Fonseca, 22, trocaram farpas brincando durante a participação dele e da mulher Poliana Rocha, 45, no podcast dela e de Camila Loures. Ele disse que usou uma camiseta no casamento do filho Zé Felipe, 22, com a influencer porque não iria colocar terno para ficar dentro de casa.

A resposta debochada de Leonardo para a nora foi depois dela dizer que ele estava mais bem vestido no podcast que no casamento dela. “Olha a ‘chiqueza’ de você aqui e no meu casamento [foi] de regata”, disse a influencer. Os dois arrancaram gargalhadas de Camila, que chegou a bater palmas.

“Mas num casamentinho vagabundo daquele? Ô minha filha eu estava vindo de um futvôlei. Aí eu chego lá tá os dois de frente de um computador – com todo o respeito – duas juízes do outro lado falando e eles casando. Você acha que eu vou pôr terno para ficar dentro de casa para um casamento fraco desse”, respondeu Leonardo

O cantor e a influenciadora se casaram durante a pandemia de Covid, em março deste ano, na casa de Leonardo. Eles esperavam a chegada da primeira filha Maria Alice, dois meses após o casamento.

“Com certeza uma data que eu vou lembrar para o resto da minha vida! Um dos dias mais felizes de todos! Obrigada por ser absolutamente tudo pra mim”, postou na época a influenciadora digital em seu Instagram.

Zé Felipe também usou suas redes para contar a novidade. “Até que a morte nos separe, meu amor!! Te amo muito”. O sertanejo Leonardo, 57, pai do jovem, que aparece em um dos registros da cerimônia usando camiseta regata, foi elogiado pela nora.

“Vocês vão me desculpar, mas eu tenho o melhor sogro de todos. O carisma e uma simplicidade que encantam qualquer um! Amamos você e seu look de casamento”, disse a influenciadora.