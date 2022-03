Casa-museu de ‘Edward Mãos de Tesoura’ é colocada à venda

O imóvel que fica localizado na Flórida, está sendo vendido por cerca de R$ 3,5 milhões na empresa imobiliária Century 21 Affiliated

A casa que serviu de cenário para o filme “Edward Mãos de Tesoura”, de Tim Burton, está à venda por US$ 699.900 (cerca de R$ 3,5 milhões) na empresa imobiliária Century 21 Affiliated.

O imóvel que fica na cidade de Tampa (Flórida) voltou ao mercado custando mais do que o dobro do preço pelo qual foi adquirido em setembro de 2020, quando custava US$ 230 mil (cerca de R$ 1,1 milhão).

Foto/Reprodução

A casa tem três quartos e dois banheiros, e é vendida com a mobília interna atual. Enquanto esteve sob domínio da família Boggs, a moradia foi transformada em uma espécie de museu do filme, com diversas referência ao clássico de 1990, incluindo móveis que aparecem nele.

Foto/Reprodução

Segundo os vendedores, o próximo proprietário poderá “viver em um verdadeiro país das maravilhas” com toda a mobília que está inclusa na venda da casa.