Carol Castro diz que mulheres que vivem de aparência são inspiração para papel em ‘Maldivas’

Atriz é Kat na série com Manu Gavassi e Bruna Marquezine que estreia nesta quarta (15), na Netflix

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

Para dar vida à personagem Kat, uma das protagonistas da série “Maldivas”, que estreia nesta quarta (15) na Netflix, a atriz Carol Castro diz ter buscado uma referência de quando foi morar na Barra da Tijuca, bairro de classe média alta no Rio, em 2005.

Na época, Carol afirma ter se impressionado com mulheres que iam muito maquiadas e arrumadas para a academia, mas não malhavam. “Foi ali que eu vi -e sem julgamentos- que existe esse lugar, essas mulheres que vivem de aparência”, diz a atriz à coluna.

Kat é uma das moradoras do luxuoso e fictício condomínio Maldivas, também situado na Barra, onde se passa a comédia. É ali que vivem Milene (Manu Gavassi), Rayssa (Sheron Menezzes), Verônica (Natalia Klein) e Liz (Bruna Marquezine). E é também no local que ocorre um misterioso incêndio que provoca a morte de Léia (Vanessa Gerbelli), mãe de Liz.

“Eu acho que muitas mulheres vão se identificar com a Kat no sentido de que ela é mãe, tem dois filhos, vive de aparência e vive nesse condomínio que é isso: uma imagem, um status”, afirma.

Para o papel, Carol diz também ter se inspirado em “alguns trejeitos” de sua irmã mais velha por parte de pai, Branca, que mora em um condomínio na Gávea, no Rio, onde todos se conhecem, e em uma tia que sempre foi muito preocupada com o visual. “Desde que eu tenho 14 anos de idade, essa minha tia fala assim: ‘Me chama de prima, não me chama de tia”, conta, aos risos.

Fazer “Maldivas”, destaca Carol, foi uma forma de reencontrar artistas que estiveram presentes no início de sua carreira como Bruna Marquezine. As duas estrearam juntas em novelas em “Mulheres Apaixonadas” (Globo, 2003). Bruna aos sete anos como a menina Salete, que emocionou o Brasil, e Carol aos 18 anos como Gracinha, a jovem que quase acaba com o romance entre Edwiges (Carolina Dieckmann) e Cláudio (Erik Marmo).

Foi ainda um reencontro com Vanessa Gerbelli que também esteve no elenco da novela de Manoel Carlos, como mãe da personagem de Bruna -parentesco que se repete em “Maldivas”.

Segundo Carol Castro, o entrosamento entre todo o elenco e, principalmente entre as cinco protagonistas foi acontecendo aos poucos, regado a almoços e muitas conversas nos camarins. “Foi muito legal, a gente teve uma união muito forte e acho que isso foi essencial para o resultado final da série”, afirma.