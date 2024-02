Presidente da Mocidade dedica troféu à comunidade

‘Tivemos um carnaval sem patrocínio’, afirma Solange Bichara.

Escola conquistou o sexto título do carnaval de São Paulo

BRUNA LUCCA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

“É muita emoção. Esse troféu é de todos, da comunidade. Meu muito obrigado a todos aqui.

Agora vamos festejar. A casa é pequena, mas é nossa e abriga toda essa paixão”, disse a presidente da Mocidade, Solange Bichara, enquanto subia ao palco do Barracão da Escola para agradecer à comunidade e exaltar o bicampeonato do Carnaval de São Paulo.

Bichara terminou seus agradecimentos com o lema da agremiação do bairro do Limão, na zona norte paulistana: “A vitória vem da luta. A luta vem da força. E a força vem da união”, levando os presentes ao delírio.