Helder Barbalho vai aos desfiles no Rio e confirma que Pará será enredo da Grande Rio em 2025

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), esteve nos camarotes da Marquês de Sapucaí, acompanhado de sua esposa Daniela Barbalho, e participou do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O Estado do Pará será o enredo em 2025 da escola de samba Grande Rio, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tendo como mote as riquezas da Amazônia e a realização da COP-30 em Belém em novembro do próximo ano.

Nas redes sociais, Barbalho afirmou que ele e sua esposa estavam prontos para um “momento de muita emoção”.

“Hoje domingo de madrugada, a Grande Rio vai anunciar uma homenagem para o Estado do Pará no carnaval de 2025. Muito orgulho para os paraenses”, disse o governador.

Helder chegou a compartilhar em suas redes o discurso do presidente da agremiação, Milton Perácio, que ratificou o anúncio do enredo no ano que vem e agradeceu a presença da família Barbalho.

“Boa noite, sambistas! Boa noite, Marquês de Sapucaí! É um prazer maior estar com vocês novamente quando se comemoram os 40 anos da Sapucaí. Eu queria nesse momento agradecer a presença do governador do Pará, Helder Barbalho. Muito obrigado pelo carinho da presença e a toda a família Barbalho. E nós estaremos juntos no Carnaval de 2025 falando do Pará, falando de Belém do Pará, da Amazônia, da COP-30. Valeu! Estamos sempre juntos”, disse o presidente da escola de samba antes de dar início ao desfile.

Estadão Conteúdo