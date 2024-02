Carnaval do Espaço Renato Russo abre alas para a criançada

A programação inclui oficinas de percussão e customização de máscaras e chapéus, além de um bloquinho que promete agitar a galerinha

É Carnaval, com muitas festas e blocos desfilando por todo o Distrito Federal. Fantasias, música, confete e serpentina estão em todos os lugares. E, para garantir também a diversão da criançada, o Espaço Cultural Renato Russo (ECRR), na 508 Sul, abriu alas para a folia e preparou uma programação recheada de atrações a partir das 14h desta segunda-feira (12).

A programação do equipamento público do Governo do Distrito Federal (GDF) vinculado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) inclui oficinas de percussão e customização de máscaras, chapéus e adereços de cabeça, além de um bloquinho que promete agitar a galerinha com muita criatividade e cor.

As oficinas são abertas das 14h às 16h, e é a chance de as crianças esbanjarem a criatividade. Também haverá pinturinhas de rosto e cabelo para completar o look do Carnaval. “É o segundo ano que promovemos o Carnaval, pois achamos importante inserir o espaço nas festas populares. A nossa programação é para as crianças e as famílias, sem perder a vertente da cultura. Nas oficinas, vamos confeccionar os adereços para o desfile”, informa a coordenadora de Comunicação do ECRR e do Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade, Jaqueline Dias.

Às 16h, o Ventoinha de Canudo entra em cena com um cortejo imperdível, trazendo os ritmos mais contagiantes. O grupo, que completa duas décadas neste ano, é considerado a primeira banda de pífanos brasiliense, e pretende animar os pequenos com cantigas tradicionais até homenagens a mestres da música brasileira.

A expectativa do espaço é receber aproximadamente 500 crianças no evento. “Tudo acontecerá dentro do ECRR. Será um Carnaval seguro, lúdico, e teremos espaços com tendas de alimentação. As famílias podem vir para passar a tarde toda conosco”, completa Jaqueline.

Carnapati também é opção

Também nesta segunda (12), no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), a partir das 10h, o bloquinho de rua infantil Carnapati, da Cia Teatral Mapati, promete agitar a cidade com uma programação repleta de música, dança e diversão para toda a família. Às 12h, o público poderá assistir a uma apresentação teatral que pretende encantar todas as idades.

O grupo, que também foi contemplado com o termo de fomento do GDF para o Carnaval ,terá na programação DJ, Orquestra Popular Menino da Ceilândia e a Banda Badulaque.

‌Serviço

Carnaval no Espaço Cultural Renato Russo – 508 sul

– Data: segunda-feira (12)

– Horário: das 14h às 16h – oficinas de percussão, adereços de Carnaval e pintura de rosto; das 16h às 17h30 – cortejo do Ventoinha de Canudo

Carnapati 2024

– Data: segunda-feira (12)

– Horário: a partir das 10h

– Local: estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte)

– Entrada gratuita.

As informações são da Agência Brasília