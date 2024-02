Carnaval: confira os 12 bloquinhos desta segunda-feira (12)

A festa é realizada pelo projeto DF Folia, uma colaboração entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Associação Amigos do Futuro

Não faltará animação e diversão para os foliões do Distrito Federal nesta segunda-feira (12). A programação de Carnaval conta com 12 blocos de rua em duas regiões administrativas – Plano Piloto e Taguatinga – a partir das 8h. A festa é realizada pelo projeto DF Folia 2024, fruto de termo de colaboração entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e a Associação Amigos do Futuro.

‌O pontapé é dado pelo Bloco Carnapati, das 8h às 13h, no Eixo Cultural Ibero-americano. Às 10h, estarão nas ruas o Vai com as Profanas, das 10h às 16h, no Setor Comercial Sul; e o Aparelhinho, das 10h às 18h, na 506 Sul. Às 11h, o tradicional Divinas Tetas anima o gramado entre o Sesi Lab e a Biblioteca Nacional. Ainda no Plano Piloto, o Bloco Saruê Perfumado estará na 506 Sul, das 13h às 19h; e o Concentra Mas Não Sai, na EQN 404/405 Norte, das 15h às 22h.

O Baratona desembarca no Estacionamento 12 do Parque da Cidade às 13h30, enquanto o Patubatê garantirá a farra de quem estiver no Setor Comercial Sul, a partir das 15h. O Bloco do Amor vai reunir os foliões na Via S2, das 15h às 21h, e o Deficiente é a Mãe rodará a W3 Sul, a partir das 15h. Às 21h, o CarnaVitrola animará A Casa de Jorge no Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN). Já em Taguatinga, a farra será garantida pelo Asé Dudu, das 16h às 22h, no Taguaparque.

As informações são da Agência Brasília