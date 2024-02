Estupro coletivo no Carnaval de Salvador: “Preservamos as duas mulheres”, diz governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues

O governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, comentou sobre o caso de estupro coletivo que aconteceu no Carnaval de Salvador e disse estar dando total apoio às vítimas do caso. O governador ainda ressalta que estão tentando colher a maior quantidade de informações sobre o caso para pegar os suspeitos do crime.

“É um tema bastante sensível, foram dois casos. Preservamos de imediato as duas mulheres. Uma segunda bastante chocada, sem sequer querer, inclusive, atendimento de médico ou médica perto dela. Então, estamos dando todo apoio à família dessas duas. Principalmente desta última, porque a família está presente e estamos sendo orientados para fazer aquilo que cabe ao estado fazer”, explicou.

Não houve mais informações sobre se a segunda mulher que Jerônimo se refere seria a que foi vítima de estupro coletivo. “A Polícia Civil está nas investigações ouvindo, pegando as câmeras de segurança possíveis no circuito. Este último evento de estupro não foi dentro do circuito, aconteceu na saída para que a pessoa acessasse meios de transporte para ir para casa. Estamos buscando informações para nos ajudar a buscar desses autores e também nos solidarizarmos com a família das vítimas”, completou.